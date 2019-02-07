США підтримують євроатлантичні прагнення України

Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть прагнення України вступити до НАТО

Посольство США в Украине поддерживает закрепление в Конституции Украины курса на членство в НАТО и Европейском Союзе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter ведомства.

"Поздравление народа Украины относительно сегодняшнего голосования в ВР, что решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ВР Украины одобрила внесение изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Документ поддержали 334 нардепа.

Также президент Украины Петр Порошенко заявил, что задача по вступления Украины в НАТО и Европейский союз для Украины является реальным. Он подчеркнул, что сейчас Украина должна "двигаться вперед по пути к членству в ЕС и НАТО".

РБК-Украина писало, что Рефат Чубаров сообщил, что Порошенко согласился внести в парламент проект изменений в Конституцию по Крыму. Он подчеркнул, что имеет в виду статус Крыма, исходя из права крымскотатарского народа на самоопределение в составе Украины.