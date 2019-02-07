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Литва підтримує зміни у Конституції України про вступ до ЄС і НАТО

Новини » Політика    07.02.2019 - 16:02
Литва підтримує зміни у Конституції України про вступ до ЄС і НАТО
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/nato)

Лінас Лінкявічюс зазначив, що Литва допомагає Україні

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс привітав закріплення Верховної ради України змін у Конституції про стратегічний курс України на ЄС і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави МЗС країни.

"Чудові новини. Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції, які закріпили інтеграцію України в ЄС і НАТО. Це рішення, що втілює майбутній напрямок, за який стояли люди на Майдані. Ми твердо допомагаємо Україні незворотно залишатися на євроатлантичному шляху", - написав дипломат.

Литва підтримує зміни у Конституції України про вступ до ЄС і НАТОНагадаємо, сьогодні ВР України схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграціюДокумент підтримали 334 нардепа.

Після цього президент України Петро Порошенко заявив, що завдання щодо вступу України в НАТО і Європейський союз для України є реальним. Він підкреслив, що зараз Україна повинна "рухатися вперед по шляху до членства в ЄС і НАТО".

Також РБК-Україна писало, що Рефат Чубаров повідомив, що Порошенко погодився внести до парламенту проект змін до Конституції щодо Криму. Він підкреслив, що має на увазі статус Криму, виходячи з права кримськотатарського народу на самовизначення в складі України.

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