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Порошенко погодився подати зміни до Конституції Криму, - Чубаров

Новини » Політика    07.02.2019 - 13:14
Порошенко погодився подати зміни до Конституції Криму, - Чубаров
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Чубаров розраховує на закріплення в Конституції нового статусу Криму

Президент України Петро Порошенко погодився внести до парламенту проект змін до Конституції щодо Криму. Про це заявив нардеп від БПП Рефат Чубаров, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після закріплення курсу України до НАТО і Євросоюзу необхідно приділити увагу облаштуванню країни зсередини.

"Я підійшов до президента і сказав, що наступним кроком найближчим часом має бути внесення до Верховної ради змін до Конституції України щодо Криму. Він погодився з такою точкою зору", - зазначив Чубаров.

Він підкреслив, що має на увазі статус Криму, виходячи з права кримськотатарського народу на самовизначення в складі України.

"Я переконаний в тому, що в цьому рядку - НАТО, ЄС - ми повинні були поставити точку і додати "статус Криму як національно-територіальної автономії", - додав Чубаров.

Нагадаємо, ще в грудні Порошенко заявляв, що готовий подати зміни до Конституції щодо Криму.

Раніше він також пропонував виключити з Конституції норму про Чорноморський флот РФ в Криму.

 

Порошенко пояснив необхідність змін до Конституції по курсу в ЄС та НАТО
Новини України Порошенко ПетроКримКонституцияЧубаров
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