П'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі закриє "останні лазівки" для Лукашенка, - FT

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі закриє "останні лазівки" для режиму президента Олександра Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair в Мінську і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича. Лідери ЄС попередньо погодили обмежувальні заходи.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами співрозмовників видання, санкційний пакет ще потребує юридичного доопрацювання, і деталі обмежувальних заходів залишаються конфіденційними до публікації. Дипломати зазначили, його мета - посилити тиск на державні компанії Білорусі і позбавити режим великих джерел доходів.

Джерела газети відзначають, що планується ввести фінансові санкції, які передбачають, в тому числі заборону на торгівлю цінними паперами, доступ до грошового ринку і закордонного кредитування. Також пропонується заборонити вклади приватних банків, гуманітарні операції і деякі місцеві проєкти.

Пропонований пакет ЄС також мати в собі тютюнову промисловість Білорусі і закриває те, що один з дипломатів назвав "останніми лазівками" в чинному ембарго на постачання зброї, включаючи припинення експорт високоточних гвинтівок, використовуваних біатлоністами.

У четвертий пакет санкцій проти Білорусі ці пропозиції не увійшли через позицію Австрії. Відень наполягав на тому, що він прагнув зробити обмежувальні заходи такими, щоб вони заподіяли якомога меншу шкоду білоруському народу, а також щоб не підштовхнути Мінськ ще сильніше в орбіту Кремля.