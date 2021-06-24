ЄС обмежив Білорусь у доступі до фінансів та експорті: деталі нових санкцій
Європейський союз запровадив секторальні санкції проти Білорусі. Зокрема, буде обмежено доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів білоруської промисловості.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.
Нові економічні санкції проти Білорусі включають:
- заборону на постачання обладнання, технологій або ПЗ для перехоплення телефонних розмов та ідентифікації користувачів в інтернеті;
- заборону на постачання товарів подвійного призначення;
- обмеження торгівлі нафтопродуктами, продуктами калійної промисловості, а також товарами, які використовуються для виробництва сигарет;
- обмеження доступу до європейських фінансових ринків;
- заборону послуг страхування для білоруського уряду і державних органів;
- Європейський інвестиційний банк припиняє будь-які виплати або платежі за всіма угодами щодо проектів у державному секторі;
- країни-учасниці ЄС мають вжити заходів щодо обмеження участі банків у білоруських проектах.
Також повідомляється, що санкції ввели у відповідь на серйозні порушення прав людини в Білорусі та жорстокі репресії, в тому числі за примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Зазначимо, з жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи щодо Білорусі. Вони були прийняті у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у серпні 2020 року, а також на репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку п'ятого пакету санкцій проти Білорусі, який повинен "закрити останні лазівки" для режиму Лукашенка.