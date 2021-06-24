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ЄС обмежив Білорусь у доступі до фінансів та експорті: деталі нових санкцій

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Брюссель, Четвер 24 червня 2021 14:16
ЄС обмежив Білорусь у доступі до фінансів та експорті: деталі нових санкцій Фото: Євросоюз ввів нові санкції проти Білорусі (belapan by)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз запровадив секторальні санкції проти Білорусі. Зокрема, буде обмежено доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів білоруської промисловості.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Нові економічні санкції проти Білорусі включають:

  • заборону на постачання обладнання, технологій або ПЗ для перехоплення телефонних розмов та ідентифікації користувачів в інтернеті;
  • заборону на постачання товарів подвійного призначення;
  • обмеження торгівлі нафтопродуктами, продуктами калійної промисловості, а також товарами, які використовуються для виробництва сигарет;
  • обмеження доступу до європейських фінансових ринків;
  • заборону послуг страхування для білоруського уряду і державних органів;
  • Європейський інвестиційний банк припиняє будь-які виплати або платежі за всіма угодами щодо проектів у державному секторі;
  • країни-учасниці ЄС мають вжити заходів щодо обмеження участі банків у білоруських проектах.

Також повідомляється, що санкції ввели у відповідь на серйозні порушення прав людини в Білорусі та жорстокі репресії, в тому числі за примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Зазначимо, з жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи щодо Білорусі. Вони були прийняті у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у серпні 2020 року, а також на репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку п'ятого пакету санкцій проти Білорусі, який повинен "закрити останні лазівки" для режиму Лукашенка.

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