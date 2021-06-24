ЄС обмежив Білорусь у доступі до фінансів та експорті: деталі нових санкцій

Європейський союз запровадив секторальні санкції проти Білорусі . Зокрема, буде обмежено доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів білоруської промисловості.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС .

Нові економічні санкції проти Білорусі включають:

заборону на постачання обладнання, технологій або ПЗ для перехоплення телефонних розмов та ідентифікації користувачів в інтернеті;

заборону на постачання товарів подвійного призначення;

обмеження торгівлі нафтопродуктами, продуктами калійної промисловості, а також товарами, які використовуються для виробництва сигарет;

обмеження доступу до європейських фінансових ринків;

заборону послуг страхування для білоруського уряду і державних органів;

Європейський інвестиційний банк припиняє будь-які виплати або платежі за всіма угодами щодо проектів у державному секторі;

країни-учасниці ЄС мають вжити заходів щодо обмеження участі банків у білоруських проектах.

Також повідомляється, що санкції ввели у відповідь на серйозні порушення прав людини в Білорусі та жорстокі репресії, в тому числі за примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Зазначимо, з жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи щодо Білорусі. Вони були прийняті у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у серпні 2020 року, а також на репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.