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Стало відомо, коли Фінляндія та Швеція підпишуть протокол про приєднання до НАТО

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Мадрид, Четвер 30 червня 2022 16:30
Стало відомо, коли Фінляндія та Швеція підпишуть протокол про приєднання до НАТО Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фінляндія та Швеція підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що протокол про вступ Фінляндії до НАТО буде підписаний наступного тижня.

"Ми зробимо офіційне підписання протоколу про вступ у вівторок з міністрами закордонних справ Фінляндії та Швеції", - підтвердив Столтенберг.

Окрім того, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що переговори про вступ, ймовірно, відбудуться 4 липня. Зазаначається, що цей крок забезпечить виконання Фінляндією та Швецією політичних, економічних і військових вимог НАТО до підписання протоколу про вступ.

Після підписання протоколу дві скандинавські країни стануть членами-спостерігачами.

Голова дослідницької ради Гельсінського університету Туомас Форсберг додав, що протокол про приєднання є відносно простим документом, але ратифікація членства Фінляндії та Швеції законодавчими органами країн-членів може зайняти непередбачувану кількість часу.

"Можливо, наприклад, Туреччина все ще може заблокувати членство, але цілком ймовірно, що і це так чи інакше буде вирішено", - сказав Форсберг.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам у Мадриді, що цього тижня Німеччина почне ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції. Також зазначається, що інші країни-члени вже зробили подібні кроки. Хоча очікується, що цей парламентський процес триватиме до року.

Нагадаємо, НАТО запросило Фінляндію і Швецію до альянсу.

При цьому у Туреччині заявили, що процес вступу країн до НАТО ще не завершений. Анкара має намір висунути нові вимоги до скандинавів.

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