Процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО ще не завершено, - Мін'юст Туреччини

Підписаний меморандум не означає, що процес вступу Швеції і Фінляндії в НАТО завершено. Анкара планує висунути нові вимоги до скандинавів.

Про це заявив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansi.

"Підписаний напередодні меморандум зовсім не означає, що процес вступу двох скандинавських країн до Альянсу завершено... Туреччина продовжить свою боротьбу за те, щоб ці країни перестали бути "базою" для терористичних організацій, а також щоб вони повернули терористів, яких хоче Туреччина", - сказав міністр. Зокрема, тепер Туреччина вимагатиме видачі Швецією і Фінляндією 33 підозрюваних у тероризмі.