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Сенат Чехії має намір звинуватити президента в держзраді через справу про вибухи на складах

Новость на русском → Прага, Понеділок 26 квітня 2021 19:54
Сенат Чехії має намір звинуватити президента в держзраді через справу про вибухи на складах Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сенат Чехії мають намір звинуватити президента країни Мілоша Земана в державній зраді. Можливість подання конституційної скарги на президента розглянуть у зв'язку з допущеним розсекречуванням деяких даних про вибухи на складах у Врбетиці.

Про це заявив глава верхньої палати парламенту Мілош Стрчіл, передає видання Novinky.

"Я припускаю, що ми, принаймні, будемо мати справу з можливістю подачі позову про зраду. Але спочатку потрібно зібрати все воєдино і подивитися, як експерти оцінюють дану ситуацію", - заявив він.

Питання про звинувачення президента Чехії в державній зраді розглянуть у вівторок, 27 квітня.

"Дії президента Республіки в останні дні показують, що президент не діє в інтересах Чехії. Ці дії більше не можна ігнорувати", - йдеться в заяві сенаторського клубу ODS і TOP 09.

Нагадаємо, 25 квітня президент Чехії Мілош Земан виступив з Надзвичайним зверненням про можливу причетність Росії до вибухів на військових складах у Врбетицях у 2014 році. Він підтримав повне розслідування справи, заявивши, що в даний час є дві версії того, що сталося - непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами і втручання іноземних спецслужб.

Крім того, віце-прем'єр, глава МВС Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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