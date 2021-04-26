Сенат Чехії має намір звинуватити президента в держзраді через справу про вибухи на складах

Сенат Чехії мають намір звинуватити президента країни Мілоша Земана в державній зраді. Можливість подання конституційної скарги на президента розглянуть у зв'язку з допущеним розсекречуванням деяких даних про вибухи на складах у Врбетиці .

"Я припускаю, що ми, принаймні, будемо мати справу з можливістю подачі позову про зраду. Але спочатку потрібно зібрати все воєдино і подивитися, як експерти оцінюють дану ситуацію", - заявив він.

Питання про звинувачення президента Чехії в державній зраді розглянуть у вівторок, 27 квітня.

"Дії президента Республіки в останні дні показують, що президент не діє в інтересах Чехії. Ці дії більше не можна ігнорувати", - йдеться в заяві сенаторського клубу ODS і TOP 09.