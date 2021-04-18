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Росія має намір помститися Чехії за висилку причетних до диверсії дипломатів

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 17:02
Росія має намір помститися Чехії за висилку причетних до диверсії дипломатів Фото: МЗС РФ готує відповідь на висилку російських шпигунів з Праги (mid.ru)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що звинувачення Чехії в тому, що за вибухом на складі боєприпасів стояли російські шпигунські служби, є необґрунтованими та й абсурдними. Москва має намір помститися за висилку з Праги 18 співробітників російського посольства.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ.

"Приймемо відповідні заходи, які змусять авторів цієї провокації усвідомити всю повноту відповідальності за руйнування основ нормального розвитку відносин між нашими країнами", - йдеться в заяві.

У російському МЗС також угледіли "американський слід".

"У прагненні догодити США на тлі недавніх американських санкцій щодо Росії чеська влада навіть перевершила своїх заокеанських господарів", - заявили в дипломатичному відомстві.

Висилка 18 співробітників російського посольства і звинувачення з боку Чехії викликали найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

Цей інцидент також підлив масла у гіршу російсько-західну напруженість з часів холодної війни, частково викликану нарощуванням російської військової сили на її західних кордонах і в Криму, який Москва окупувала у 2014 році.

Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства в суботу, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у 2014 році.

Чеська Республіка заявила 18 квітня, що поінформувала союзників по НАТО і Європейського союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, і це питання буде розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в понеділок.

Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.

При цьому він повідомив, ці ж особи - оголошені поліцією в розшук Олександр Петров і Руслан Боширов, які під час перебування в Чехії з 11 по 16 жовтня 2014 року користувалися також паспорти на імена громадянина Молдови Миколи Попа і громадянина Таджикистану Руслана Табарова.

Як заявив Гамчек, лише після замаху на Юлію і Сергія Скрипалів у Великій Британії в Солсбері, стало відомо, що мова йде саме про російських агентів.

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