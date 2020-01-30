ЄС хоче створити єдиний ринок даних для боротьби з технологічними компаніями з США

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В ЄС вважають, що збереження величезного масиву даних цими компаніями є недоліком для бізнесу в Європі

Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних, націлений на боротьбу з домінуванням таких американських технологічних гігантів, як Facebook, Google і Amazon, згідно з пропозицією Європейської комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Пропозиція, яка включає в себе приборкання великих онлайн-платформ і може бути змінена до презентації 19 лютого, підкреслює рішучість ЄС протистояти американським технологічним гігантам і китайським конкурентам у сфері зберігання та збору даних.

"В даний час невелика кількість великих технологічних компаній, які зберігають значну частину світових даних. Це є серйозним недоліком для бізнесу, заснованого на даних, для появи зростання та інновацій сьогодні, в тому числі в Європі, але попереду величезні можливості", - йдеться в документі з викладенням пропозиції.

Документ на 25 сторінках також підкреслює терміновість майбутньої задачі.

"Такі конкуренти, як Китай і США, вже швидко впроваджують інновації та представляють свої концепції доступу до даних та їх використання по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Мета документа полягає в тому, щоб "створити єдиний європейський простір даних, справжній єдиний ринок даних".

Заходи з досягнення цієї мети включають ряд нових правил, що стосуються транскордонного використання даних, функціональної сумісності даних і стандартів, пов'язаних з виробництвом, зміною клімату, автомобільною промисловістю, охороною здоров'я, фінансовими послугами, сільським господарством і енергетикою.

У документі також пропонується виключити відповідні правила конкуренції, які перешкоджають обміну даними, і, можливо, ввести правила, щоб не допустити одностороннього нав'язування великими онлайн-платформами умов для доступу та використання даних або отримання вигоди невідповідним чином.

Нагадаємо, Європейська комісія 20 березня минулого року наклала штраф в 1,49 млрд євро на корпорацію Google за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі.