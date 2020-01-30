ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС хоче створити єдиний ринок даних для боротьби з технологічними компаніями з США

Новини » Hi-tech     30.01.2020 - 11:59
ЄС хоче створити єдиний ринок даних для боротьби з технологічними компаніями з США
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В ЄС вважають, що збереження величезного масиву даних цими компаніями є недоліком для бізнесу в Європі

Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних, націлений на боротьбу з домінуванням таких американських технологічних гігантів, як Facebook, Google і Amazon, згідно з пропозицією Європейської комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Пропозиція, яка включає в себе приборкання великих онлайн-платформ і може бути змінена до презентації 19 лютого, підкреслює рішучість ЄС протистояти американським технологічним гігантам і китайським конкурентам у сфері зберігання та збору даних.

"В даний час невелика кількість великих технологічних компаній, які зберігають значну частину світових даних. Це є серйозним недоліком для бізнесу, заснованого на даних, для появи зростання та інновацій сьогодні, в тому числі в Європі, але попереду величезні можливості", - йдеться в документі з викладенням пропозиції.

Документ на 25 сторінках також підкреслює терміновість майбутньої задачі.

"Такі конкуренти, як Китай і США, вже швидко впроваджують інновації та представляють свої концепції доступу до даних та їх використання по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Мета документа полягає в тому, щоб "створити єдиний європейський простір даних, справжній єдиний ринок даних".

Заходи з досягнення цієї мети включають ряд нових правил, що стосуються транскордонного використання даних, функціональної сумісності даних і стандартів, пов'язаних з виробництвом, зміною клімату, автомобільною промисловістю, охороною здоров'я, фінансовими послугами, сільським господарством і енергетикою.

У документі також пропонується виключити відповідні правила конкуренції, які перешкоджають обміну даними, і, можливо, ввести правила, щоб не допустити одностороннього нав'язування великими онлайн-платформами умов для доступу та використання даних або отримання вигоди невідповідним чином.

Нагадаємо, Європейська комісія 20 березня минулого року наклала штраф в 1,49 млрд євро на корпорацію Google за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі.

Раніше Франція оштрафувала Google на 50 млн євро через те, що він не надав прозору і легкодоступну інформацію про політику отримання згоди на обробку даних. Постанову було прийнято після скарг, поданих двома правозахисними групами в травні минулого року, незабаром після вступу в силу важливої директиви GDPR.

Евакуйованих американців з Китаю відправлять на військову базу Україна планує отримати від США три катери Island в 2021 році
Новини України ЕвросоюзСполучені Штати Америкитехнологіїданные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся