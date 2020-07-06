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Євросоюз посилить контроль над роботою американських компаній

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 06:48
Євросоюз посилить контроль над роботою американських компаній
Фото: Facebook і Google (ferra.ru)

Серед компаній - Google, Amazon і Facebook

Європейський союз планує посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook. Зокрема, в ЄС хочуть забезпечити дотримання компаніями США норм антимонопольного законодавства та виплату ними всіх податків.

Про це заявила заступник глави Єврокомісії Маргрете Вестагер в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Це цілий комплекс питань. Він не покривається лише одним законодавчим актом", - сказала Вестагер.

Також вона наголосила на необхідності дотримання законів про конкуренцію і розробки нових норм в антимонопольній сфері.

"Компанії повинні нести відповідальність за публікацію на належних їм мережевих ресурсах заборонених матеріалів", - підкреслила представник Єврокомісії.

Раніше РБК-Україна писало, що в антимонопольні органи Євросоюзу планують перевірити як Google і Facebook збирають і використовують дані.

Також повідомлялося, що для боротьби з монополізацією американських компаній Facebook, Google і Amazon Європейський союз хоче створити єдиний ринок даних.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЕвросоюзGoogleFacebookAmazonмонополия
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