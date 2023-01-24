RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США подадут в суд на Google из-за доминирования на рынке рекламы

Фото: США подадут в суд на Google из-за доминирования на рынке рекламы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство юстиции США готовится подать иск в суд на Google из-за доминирующего положения компании на рынке цифровой рекламы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, дело будет подано в федеральный суд до конца недели.

Отмечено, что Минюст США уже во второй раз подает антимонопольный иск в Google. В целом это уже пятое крупное судебное разбирательство в США, отрицающее деловые практики компании.

Ранее генпрокуроры нескольких штатов подали три отдельных иска против Google, утверждая, что компания доминирует на рынках онлайн-поиска, рекламных технологий и приложений для Android.

В то же время Google утверждает, что американский рынок онлайн-рекламы конкурентен. В судебных документах и показаниях в Конгрессе компания отмечала, что в ее конкуренты входят Amazon, Microsoft и Meta.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что компания Google проиграла апелляцию в суде Евросоюза по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ОС и мобильных устройств.

Также ранее мы писали, что сервис сравнения цен PriceRunner подал иск в суд против Google. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и манипуляции результатами поисковых запросов.

В декабре 2022 года Верховный суд Евросоюза обязал компанию Google удалять недостоверные данные из поисковика, если пользователи могут доказать, что они неточные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleСоединенные Штаты АмерикиСуд