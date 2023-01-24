США подадут в суд на Google из-за доминирования на рынке рекламы

Министерство юстиции США готовится подать иск в суд на Google из-за доминирующего положения компании на рынке цифровой рекламы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает издание, дело будет подано в федеральный суд до конца недели.
Отмечено, что Минюст США уже во второй раз подает антимонопольный иск в Google. В целом это уже пятое крупное судебное разбирательство в США, отрицающее деловые практики компании.
Ранее генпрокуроры нескольких штатов подали три отдельных иска против Google, утверждая, что компания доминирует на рынках онлайн-поиска, рекламных технологий и приложений для Android.
В то же время Google утверждает, что американский рынок онлайн-рекламы конкурентен. В судебных документах и показаниях в Конгрессе компания отмечала, что в ее конкуренты входят Amazon, Microsoft и Meta.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что компания Google проиграла апелляцию в суде Евросоюза по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ОС и мобильных устройств.
Также ранее мы писали, что сервис сравнения цен PriceRunner подал иск в суд против Google. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и манипуляции результатами поисковых запросов.
В декабре 2022 года Верховный суд Евросоюза обязал компанию Google удалять недостоверные данные из поисковика, если пользователи могут доказать, что они неточные.
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