США подадут в суд на Google из-за доминирования на рынке рекламы

Как сообщает издание, дело будет подано в федеральный суд до конца недели.

Отмечено, что Минюст США уже во второй раз подает антимонопольный иск в Google. В целом это уже пятое крупное судебное разбирательство в США, отрицающее деловые практики компании.

Ранее генпрокуроры нескольких штатов подали три отдельных иска против Google, утверждая, что компания доминирует на рынках онлайн-поиска, рекламных технологий и приложений для Android.

В то же время Google утверждает, что американский рынок онлайн-рекламы конкурентен. В судебных документах и показаниях в Конгрессе компания отмечала, что в ее конкуренты входят Amazon, Microsoft и Meta.