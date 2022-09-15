Google доведеться заплатити найбільший в історії ЄС штраф: що сталось
Фото: Google доведеться заплатити найбільший в історії ЄС штраф (Getty Images)
Google програв апеляцію в суді Європейського союзу щодо звинувачення у зловживанні домінуючим становищем на ринку ОС й мобільних пристроїв. Компанії доведеться сплатити рекордно великий штраф.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Підрозділ Alphabet оскаржив попереднє рішення суду, однак рішення було підтримано другим за силою європейським судом. Водночас штраф компанії було зменшено на 5% - з 4,343 млрд євро до 4,125.
Це вже друга судова поразка Google. Наприклад, минулого року компанії так й не вдалось оскаржити рішення щодо штрафу у розмірі 2,42 млрд євро.
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