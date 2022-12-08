Суд ЕС обязал Google удалять недостоверные данные

Верховный суд Евросоюза обязал компанию Google удалять недостоверные данные из поисковика, если пользователи могут доказать, что они неточные.

Как отмечает издание, подраздел Alphabet Google (GOOGL.O) должен удалить данные из результатов онлайн-поиска, если пользователи могут доказать их неточность.

"Поклонники свободы слова и сторонники прав на конфиденциальность в последние годы спорили из-за "права людей быть забытыми" в интернете, то есть они должны иметь возможность удалить свои цифровые следы из интернета. Оператор поисковой системы должен отменить ссылку на информацию, найденную в контенте, на который ссылается, если лицо, требующее отмены ссылок, докажет, что такая информация является явно неточной", - говорится в сообщении Суда.

По данным Reuters, дело в Суде ЕС касалось двух руководителей группы инвестиционных компаний, попросивших Google удалить результаты поиска, связывающие их имена с определенными статьями, критикующими инвестиционную модель группы. Они также хотели, чтобы Google удалил их фото из результатов поиска. Компания отклонила запросы, заявив, что не знает, была ли информация в статьях точной либо неточной.

Представители немецкой компании обратились с иском в немецкий суд, который в свою очередь - за советом в Суд ЕС о балансе между правом быть забытым и правом на свободу выражения мнений и информации. Судьи ответили, что такие доказательства не обязательно вытекают из решения против издателей веб-сайтов и что пользователи должны предоставить только те доказательства, которые могут обоснованно требоваться от них.

Тот же Суд в 2014 году закрепил право быть забытым, заявив, что люди могут требовать от поисковых систем, таких как Google, удалить несоответствующую или нерелевантную информацию из веб-результатов, которые появляются под поисковыми запросами по их именам.

"Решение предшествовало знаковым правилам конфиденциальности ЕС, которые вступили в силу в 2018 году и утверждают, что право быть забытым исключается, если обработка персональных данных необходима для реализации права на информацию", - отметило издание.