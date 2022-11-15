ua ru
Вт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США начнут "оборонительные действия", если Северная Корея не прекратит ядерные учения, - Байден

Новина українською →
США, Вторник 15 ноября 2022 03:43
США начнут "оборонительные действия", если Северная Корея не прекратит ядерные учения, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден передал китайскому коллеге Си Цзиньпину, что Пекин должен отговорить соседнюю Северную Корею от испытаний ядерного оружия, в противном случае США начнут "оборонительные действия".

Об этом заявляет РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

Такое заявление прозвучало в ходе пресс-конференции Байдена после его встречи с Цзиньпином. Американский лидер не уточнил, как именно США отреагируют на продолжение ядерных испытаний.

"Он добавил, что любые ответные действия США не будут направлены против Китая, но пошлют четкий сигнал Северной Корее: "Мы собираемся защищать наших союзников, а также американскую землю и американские возможности", - пишет издание.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Джо Байден впервые встретился с Си Цзиньпином с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали.

Среди прочего, во время этой встречи Си Цзиньпин заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ядерной войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Северная Корея
NEWS
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине