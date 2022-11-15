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США почнуть "оборонні дії", якщо Північна Корея не припинить ядерні навчання, - Байден

Новость на русском →
США, Вівторок 15 листопада 2022 03:43
США почнуть "оборонні дії", якщо Північна Корея не припинить ядерні навчання, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден передав китайському колезі Сі Цзіньпіну, що Пекін має відмовити сусідню Північну Корею від випробувань ядерної зброї, інакше США почнуть "оборонні дії".

Про це заявляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

Така заява прозвучала в ході прес-конференції Байдена після його зустрічі з Цзіньпіном. Американський лідер не уточнив як саме США відреагують на продовження ядерних випробувань.

"Він додав, що будь-які дії США у відповідь не будуть спрямовані проти Китаю, але пошлють чіткий сигнал Північній Кореї: "Ми збираємося захищати наших союзників, а також американську землю і американські можливості", - пише видання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Джо Байден вперше зустрівся з Сі Цзіньпіном з моменту вступу на посаду напередодні саміту G20 на Балі.

Серед іншого, під час цієї зустрічі Сі Цзіньпін заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї та ядерної війни.

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