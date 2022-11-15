США почнуть "оборонні дії", якщо Північна Корея не припинить ядерні навчання, - Байден
Президент США Джо Байден передав китайському колезі Сі Цзіньпіну, що Пекін має відмовити сусідню Північну Корею від випробувань ядерної зброї, інакше США почнуть "оборонні дії".
Про це заявляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.
Така заява прозвучала в ході прес-конференції Байдена після його зустрічі з Цзіньпіном. Американський лідер не уточнив як саме США відреагують на продовження ядерних випробувань.
"Він додав, що будь-які дії США у відповідь не будуть спрямовані проти Китаю, але пошлють чіткий сигнал Північній Кореї: "Ми збираємося захищати наших союзників, а також американську землю і американські можливості", - пише видання.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Джо Байден вперше зустрівся з Сі Цзіньпіном з моменту вступу на посаду напередодні саміту G20 на Балі.
Серед іншого, під час цієї зустрічі Сі Цзіньпін заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї та ядерної війни.