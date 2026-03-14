США начали экстренно высвобождать 86 млн баррелей нефти из резервов
Администрация Трампа начала процесс масштабного изъятия нефти из стратегических запасов США. На данный момент плано запрос на высвобождение 86 млн баррелей сырой нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В пятничном заявлении Минэнерго сказано, что поставки из стратегического нефтяного резерва являются частью объявленного в среду масштабного высвобождения нефти в объеме 172 млн баррелей. Нефть должна поступить на рынок до конца следующей недели.
Согласно условиям сделки, компании должны будут вернуть взятую в аренду нефть Минэнерго, добавив к ней дополнительные баррель в качестве компенсации.
В целом изъятие, как ожидается, продлится четыре месяца и являются частью скоординированной с другими странами инициативы по высвобождению 400 млн баррелей. Отметим, что идея призвана снизить цены на нефть, бензин, дизельное и авиационное топливо, которые резко вскочили в цене после вторжения США и Израиля в Иран.
Война практически остановила судоходство в Ормузском проливе, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.
Касаемо выделение 172 млн баррелей нефти, ранее в Минэнерго сказали, что Белый дом принял меры по восполнению изъятых запасов нефти примерно на 200 млн баррелей в течение следующего года. Там уточнили, что объем восполнений будет на 20% превышать объем изъятий.
Ормузский пролив и разрешение покупать российскую нефть
Напомним, этой ночью источники CNN сказали, что Иран рассматривает возможность разрешения какому-то количеству нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив. Но так будет лишь при условии, если торговля грузами будет осуществляться китайскими юанями.
В то же время, как известно, Минфин США для стабилизации рынка отменил ограничения на покупку российской нефти. Речь идет о разрешении на экспорт нефти, которая была загружена в танкеры до 12 марта. Разрешение будет действовать до 11 апреля.