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Законопроект про санкції США проти Росії зайшов у глухий кут, - сенатор

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Вашингтон, Четвер 10 лютого 2022 20:14
Законопроект про санкції США проти Росії зайшов у глухий кут, - сенатор Фото: сенатор Роберт Менендес (flickr.com studio08denver)
Автор: Ілона Свиридова

Обговорення американського законопроекту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну зайшло у глухий кут. У Сенаті не можуть домовитися про вторинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста CNN Ману Раджу.

"Я думаю, що ми зайшли в глухий кут (у законопроекті про санкції проти Росії, - ред.)", - процитував він голову комітету Сенату з міжнародних відносин Роберта Менендеса.

За його словами, це законопроект завис через те, що не можуть домовиться про вторинні санкції, які планують накласти на російський банк і "Північний потік-2". Тому не виключено, що процес буде запущений заново.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що демократи і республіканці в Сенаті США погодили основну частину законопроекту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Але суперечки тривали через можливі превентивні заходи.

Також раніше сенатор Менендес говорив, що США можуть ввести санкції проти Росії до вторгнення в Україну.

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