Законопроект про санкції США проти Росії зайшов у глухий кут, - сенатор
Обговорення американського законопроекту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну зайшло у глухий кут. У Сенаті не можуть домовитися про вторинні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста CNN Ману Раджу.
"Я думаю, що ми зайшли в глухий кут (у законопроекті про санкції проти Росії, - ред.)", - процитував він голову комітету Сенату з міжнародних відносин Роберта Менендеса.
За його словами, це законопроект завис через те, що не можуть домовиться про вторинні санкції, які планують накласти на російський банк і "Північний потік-2". Тому не виключено, що процес буде запущений заново.
Нагадаємо, до цього повідомлялося, що демократи і республіканці в Сенаті США погодили основну частину законопроекту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Але суперечки тривали через можливі превентивні заходи.
Також раніше сенатор Менендес говорив, що США можуть ввести санкції проти Росії до вторгнення в Україну.