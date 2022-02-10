Законопроект про санкції США проти Росії зайшов у глухий кут, - сенатор

Обговорення американського законопроекту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну зайшло у глухий кут. У Сенаті не можуть домовитися про вторинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста CNN Ману Раджу.

"Я думаю, що ми зайшли в глухий кут (у законопроекті про санкції проти Росії, - ред.)", - процитував він голову комітету Сенату з міжнародних відносин Роберта Менендеса.

За його словами, це законопроект завис через те, що не можуть домовиться про вторинні санкції, які планують накласти на російський банк і "Північний потік-2". Тому не виключено, що процес буде запущений заново.