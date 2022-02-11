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ЄС розглядає можливість внести Росію до списку "сірих" юрисдикцій

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Брюссель, П'ятниця 11 лютого 2022 06:57
ЄС розглядає можливість внести Росію до списку "сірих" юрисдикцій Фото: ЄС розглядає можливість внести Росію в список "сірих" юрисдикцій (csamir.com)
Автор: Артур Родивилов

Європейський союз опрацьовує можливість внести Росію в так званий "сірий" список податкових юрисдикцій. Поряд з РФ список можуть поповнити Ізраїль, Бермуди і Британські Віргінські острови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Євросоюз веде два списки підозрілих податкових юрисдикцій. У перший, який ще називають "чорним", входять країни, які не співпрацюють з податкових питань.

У "сірий" список вносяться країни, які "вважаються співпрацюючими з податкових питань за умови успішного виконання ними взятих на себе зобов'язань".

Нова версія "сірого" списку має бути затверджена міністрами країн Євросоюзу 24 лютого.

Зараз в "сірий" список входять наступні юрисдикції: Ангілья, Барбадос, Ботсвана, Коста-Рика, Домініка, Гонконг, Ямайка, Йорданія, Малайзія, Північна Македонія, Катар, Сейшельські острови, Таїланд, Туреччина і Уругвай. На думку Брюсселя, вони ще не повністю дотримуються міжнародних податкових стандартів, але взяли на себе достатні зобов'язання щодо їх впровадження.

"Чорний" список офшорів створений на підставі 4-ї директиви ЄС проти відмивання грошей, прийнятої у 2015 році. Держави і території з чорного списку офшорів піддаються більш суворому контролю за операціями з Євросоюзом.

Юрисдикції, що потрапили в "чорний" список, можуть бути виключені з нього, якщо зобов'язуються провести реформи і змінити правила, що сприяють ухиленню від сплати податків. У цьому випадку вони переходять у так званий "сірий" список ЄС.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Британія розробляє законопроєкт щодо посилення санкцій проти Кремля у разі нового російського вторгнення в Україну.

Також стало відомо, що санкції торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

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