США платять за захист Німеччини: Трамп згадав, як попереджав Меркель про загрозу "Північного потоку-2"

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" незабаром буде завершено, а Росія завдяки цьому отримає мільярди доларів. Він згадав, як попереджав Ангелу Меркель про загрозу трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Трампа на мітингу у Феніксі (штат Аризона).

Трамп зазначив, що канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на підтримку будівництва газопроводу, "робила це для Німеччини".

"Хоча я думаю, що цей газопровід - велика помилка для Німеччини", - сказав колишній президент США.

Як він вважає, Берлін може "підняти білий прапор".

"Оскільки все скінчено. Вони отримуватимуть 60-70% енергоносіїв з Росії", - стверджує Трамп.

Республіканець пригадав, що в минулому він говорив Меркель наступне: "Ми витрачаємо мільярди доларів на ваш захист від Росії, а ви платите мільярди і мільярди доларів Росії за енергоносії".

Республіканець вкотре виступив з твердженням, що шляхом введення санкцій йому вдалося серйозно ускладнити будівництво газопроводу, а діюча Вашингтонська Адміністрація на чолі з демократом Джо Байденом не перешкоджає реалізації проекту.

"Він схвалив найбільший трубопровід у світі - з Росії до Німеччини. І передбачається, що ми маємо захищати Німеччину", - вважає Трамп.