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США платять за захист Німеччини: Трамп згадав, як попереджав Меркель про загрозу "Північного потоку-2"

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Фенікс, Неділя 25 липня 2021 03:58
США платять за захист Німеччини: Трамп згадав, як попереджав Меркель про загрозу "Північного потоку-2" Фото: екс-президент США Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" незабаром буде завершено, а Росія завдяки цьому отримає мільярди доларів. Він згадав, як попереджав Ангелу Меркель про загрозу трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Трампа на мітингу у Феніксі (штат Аризона).

Трамп зазначив, що канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи на підтримку будівництва газопроводу, "робила це для Німеччини".

"Хоча я думаю, що цей газопровід - велика помилка для Німеччини", - сказав колишній президент США.

Як він вважає, Берлін може "підняти білий прапор".

"Оскільки все скінчено. Вони отримуватимуть 60-70% енергоносіїв з Росії", - стверджує Трамп.

Республіканець пригадав, що в минулому він говорив Меркель наступне: "Ми витрачаємо мільярди доларів на ваш захист від Росії, а ви платите мільярди і мільярди доларів Росії за енергоносії".

Республіканець вкотре виступив з твердженням, що шляхом введення санкцій йому вдалося серйозно ускладнити будівництво газопроводу, а діюча Вашингтонська Адміністрація на чолі з демократом Джо Байденом не перешкоджає реалізації проекту.

"Він схвалив найбільший трубопровід у світі - з Росії до Німеччини. І передбачається, що ми маємо захищати Німеччину", - вважає Трамп.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною по "Північному потоку-2". За його словами, консультації мають проводитися з метою забезпечення дотримання принципів справедливості і безпеки в рамках розвитку енергопроектів.

Міністр підкреслив, що головною претензією є те, що угода Сполучених Штатів і Німеччини не розв'язувати питання безпеки України, яка страждає від запуску "Північного потоку-2".

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Дональд Трамп Північний потік-2
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