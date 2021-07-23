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"Газпром" зменшує транзит через Україну, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - оператор ГТС

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 17:21
"Газпром" зменшує транзит через Україну, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - оператор ГТС Фото: генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Газотранспортна система (ГТС) України готова надати "Газпрому" додаткові потужності для транзиту газу в Європу на тлі виниклого дефіциту. Однак російська корпорація відмовляється від цієї можливості для швидкого запуску "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона виданню Forbs.

"Ми готові дати додаткові потужності для транспортування в зв'язку з дефіцитом газу в Європі. Але" Газпром "не використовує цю можливість", - сказав Макогон.

За його словами, таким чином російська корпорація має на меті якомога швидше ввести в експлуатацію «Північного потоку - 2».

Відзначимо, згідно з договором від 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році-65 млрд куб. м, в 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

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ГТС транзит газа контракт Північний потік-2
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