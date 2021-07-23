"Газпром" зменшує транзит через Україну, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - оператор ГТС

Газотранспортна система (ГТС) України готова надати "Газпрому" додаткові потужності для транзиту газу в Європу на тлі виниклого дефіциту. Однак російська корпорація відмовляється від цієї можливості для швидкого запуску "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона виданню Forbs.

"Ми готові дати додаткові потужності для транспортування в зв'язку з дефіцитом газу в Європі. Але" Газпром "не використовує цю можливість", - сказав Макогон.

За його словами, таким чином російська корпорація має на меті якомога швидше ввести в експлуатацію «Північного потоку - 2».