Космическая гонка. SpaceX вывела на орбиту спутники конкурента Starlink: подробности

SpaceX, продолжающая развивать собственную сеть спутникового интернета Starlink, готовится к запуску спутников для одного из своих главных конкурентов - проекта Project Kuiper от Amazon.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский сайт Digital Trends , который специализируется на обзорах и новостях в области технологий.

Начало Amazon

Как сообщает SpaceX, ракета Falcon 9 вывела на орбиту 24 спутника в рамках новой миссии проекта Kuiper. Запуск был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 9:30 утра по киевскому времени в среду.

Хотя Amazon находится на начальном этапе реализации своей спутниковой программы (с апреля было выведено только 54 спутника), у компании амбициозные планы.

В то же время Starlink от SpaceX уже развернул более 7000 спутников, предоставляя интернет-сервис более чем 5 миллионам пользователей по всему миру с момента запуска в 2019 году.

Изначально Amazon использовала ракеты Atlas V от United Launch Alliance (ULA) для двух первых запусков. Однако по условиям лицензии компания обязана разместить половину из запланированных 3200 спутников до конца июля 2026 года, а оставшуюся часть - до июля 2029 года.

Нарушение сроков может повлечь потерю ключевых разрешений, хотя эксперты полагают, что Amazon, скорее всего, получит продление, если докажет объективные причины задержек.

Кто поможет Amazon вывести супутники

Из-за сжатых сроков компания привлекла сразу нескольких подрядчиков для запусков: кроме SpaceX и ULA, спутники Kuiper в ближайшие месяцы и годы также будут выводить Arianespace и Blue Origin - последняя принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу.

Это сотрудничество выглядит необычно: SpaceX фактически помогает ускорить развитие прямого конкурента - проекта Amazon. Все это происходит на фоне усиливающейся глобальной гонки за лидерство в сфере орбитального интернета.