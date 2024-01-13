США планируют визит делегации конгрессменов на Тайвань

"Мы поздравляем Уильяма Лая с избранием на пост следующего президента Тайваня и рады видеть, что демократия процветает среди тайваньского народа. Соединенные Штаты стремятся работать с избранным президентом Лаем и развивать прочные партнерские отношения, которые сложились у нас с президентом Цай", - заявил он.

Спикер добавил, что визит американской делегации может состояться уже в мае этого года.

"Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии, я попрошу председателей соответствующих комитетов Палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэй после инаугурации Лая в мае", - заявил он.

Джонсон выразил надежду, что Соединенные Штаты и Тайвань вместе продолжат продвигать принципы свободы, возможностей и безопасности для всех свободолюбивых стран и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в июле прошлого года. Тогда ситуация вокруг полуострова обострилась, а Китай усилил угрозы в сторону США.

Выборы на Тайване

По мнению многих экспертов, выборы на Тайване имеют серьезное геополитическое значение. Местные власти не скрывают беспокойства в связи с тем, что Китай может вмешаться в проведение волеизъявления. В частности, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом.

11 января США дали четкий сигнал Китаю, что выступают против любого внешнего вмешательства либо влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване.

Подробнее о том, кто может победить на этих выборах, как на это может отреагировать Китай и есть ли риск новой войны - в материале РБК-Украина.

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