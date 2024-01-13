США планують візит делегації конгресменів до Тайваню

"Ми вітаємо Вільяма Лая з обранням на посаду наступного президента Тайваню і раді бачити, що демократія процвітає серед тайванського народу. Сполучені Штати прагнуть працювати з обраним президентом Лаєм і розвивати міцні партнерські відносини, які склалися в нас із президентом Цай", - заявив він.

Спікер додав, що візит американської делегації може відбутися вже в травні цього року.

"Щоб підкреслити незмінну прихильність Конгресу безпеці та демократії, я попрошу голів відповідних комітетів Палати представників очолити делегацію в Тайбей після інавгурації Лая в травні", - заявив він.

Джонсон висловив надію, що Сполучені Штати і Тайвань разом продовжать просувати принципи свободи, можливостей і безпеки для всіх волелюбних країн і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, колишній речник Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у липні минулого року. Тоді ситуація довкола півострова загострилася, а Китай посилив погрози у бік США.

Вибори на Тайвані

На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.

Докладніше про те, хто може перемогти на цих виборах, як на це може відреагувати Китай і чи є ризик нової війни - у матеріалі РБК-Україна.

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