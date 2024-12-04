США планируют использовать каждый цент из 61 млрд долларов в помощь Украине, - Блинкен

"Союзники наращивают свою поддержку. Всего США предоставили Украине 102 млрд долларов помощи, а наши партнеры - 158 млрд долларов. Это лучший пример распределения финансового бремени, которое я видел за 30 лет карьеры", - сказал Блинкен.

По его словам, в срок, оставшийся для действующей администрации США, она намерена дополнительно нарастить поддержку безопасности Украины, "чтобы и дальше развивать украинскую ПВО, артиллерию и мощности в бронетехнике".

"Мы намерены - это мое стремление и намерение президента - использовать каждый цент имеющегося финансирования в размере 61 млрд долларов, в относительно которых было получено разрешение Конгресса в бюджетном дополнении", - подчеркнул госсекретарь США.