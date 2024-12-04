США планують використати кожен цент з 61 млрд доларів на допомогу Україні, - Блінкен

"Союзники нарощують свою підтримку. Загалом США надали Україні 102 млрд доларів допомоги, а наші партнери - 158 млрд доларів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар’єри", - сказав Блінкен.

За його словами, у термін, який лишився для чинної адміністрації США, вона має намір додатково наростити безпекову підтримку України, "щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці".

"Ми маємо намір - це моє прагнення і намір президента - використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу у бюджетному доповненні", - наголосив держсекретар США.