США планируют выделить 3,6 млрд долларов на сдерживание России в Европе
Соединенные Штаты Америки хотят потратить 3,6 млрд долларов на сдерживание РФ в Европе в 2024 финансовом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Пентагона.
Финансовый год начинается 1 октября 2023 г. и длится до 30 сентября 2024 года.
"В Европе бюджет на 2024 финансовый год позволит Минобороны продолжать противостоять российской агрессии против союзников и партнеров по НАТО", - говорится в документе.
В частности, эти инвестиции включают 3,6 млрд долларов на европейские инициативы по сдерживанию РФ. Кроме того, вклад США в бюджет НАТО составит 601 млн долларов, на программу НАТО по инвестициям в безопасность планируется потратить 293 млн долларов и еще 300 млн долларов - на инициативы по содействию безопасности Украины.
Напомним, что руководство США будет чаще вводить санкции в отношении лиц и организаций, которые помогают внесенным в санкционные списки гражданам РФ обходить ограничения.
Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более 58 миллиардов долларов активов, принадлежащих или контролируемых находящимися под санкциями гражданами РФ.
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