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США будут оказывать большее давление на тех, кто помогает РФ обходить санкции

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Понедельник 13 марта 2023 21:04
США будут оказывать большее давление на тех, кто помогает РФ обходить санкции Фото: США будут оказывать большее давление на тех, кто помогает россиянам обходить санкции (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Руководство США будет чаще вводить санкции в отношении лиц и организаций, которые помогают внесенным в санкционные списки гражданам РФ обходить ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы оперативной группы KleptoCapture Эндрю Адамса, которое приводит Associated Press.

Минфин и Минюст США сосредоточат свои усилия на законной ликвидации собственности российских олигархов и расширении финансовых ограничений для тех, кто способствует уклонению от санкций.

Также представители США будут заниматься закрытием лазеек в законе, позволяющих олигархам использовать подставные компании.

"Группа уделяет первостепенное внимание своим усилиям по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций и нарушать экспортный контроль. Эти сети незаконных закупок будут продолжать занимать все большую часть нашей работы", - сказал Адамс.

KleptoCapture

Это отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов. Она была основана после российского вторжения в Украину.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более 58 миллиардов долларов активов, принадлежащих или контролируемых находящимися под санкциями гражданами РФ.

Две канадские фирмы попали в список санкций США за военную поддержку России.

Официальные лица США и стран ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности по внедрению экономических ограничений против алмазной индустрии РФ.

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