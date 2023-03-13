США планують виділити 3,6 млрд доларів на стримування Росії в Європі

Сполучені Штати Америки хочуть витратити 3,6 млрд доларів на стримування РФ у Європі у 2024 фінансовому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону.

Фінансовий рік починається 1 жовтня 2023 року і триває до 30 вересня 2024 року.

"У Європі бюджет на 2024 фінансовий рік дозволить Міноборони продовжувати протистояти російській агресії проти союзників та партнерів щодо НАТО", - йдеться в документі.

Зокрема, ці інвестиції включають 3,6 млрд доларів на європейські ініціативи зі стримування РФ. Крім цього, внесок США до бюджету НАТО складе 601 млн доларів, на програму НАТО з інвестицій у безпеку планується витратити 293 млн доларів і ще 300 млн доларів - на ініціативи щодо сприяння безпеці України.