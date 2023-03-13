США планують виділити 3,6 млрд доларів на стримування Росії в Європі
Сполучені Штати Америки хочуть витратити 3,6 млрд доларів на стримування РФ у Європі у 2024 фінансовому році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону.
Фінансовий рік починається 1 жовтня 2023 року і триває до 30 вересня 2024 року.
"У Європі бюджет на 2024 фінансовий рік дозволить Міноборони продовжувати протистояти російській агресії проти союзників та партнерів щодо НАТО", - йдеться в документі.
Зокрема, ці інвестиції включають 3,6 млрд доларів на європейські ініціативи зі стримування РФ. Крім цього, внесок США до бюджету НАТО складе 601 млн доларів, на програму НАТО з інвестицій у безпеку планується витратити 293 млн доларів і ще 300 млн доларів - на ініціативи щодо сприяння безпеці України.
Нагадаємо, що керівництво США частіше вводитиме санкції щодо осіб та організацій, які допомагають внесеним до санкційних списків громадянам РФ обходити обмеження.
Сполучені Штати Америки разом із союзниками заблокували або конфіскували понад 58 мільярдів доларів активів, що належать або контролюються громадянами РФ, які перебувають під санкціями.
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