ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США планують розширити Радбез ООН, однак з умовою для нових членів, - WP

Новость на русском →
Понеділок 12 червня 2023 18:45
США планують розширити Радбез ООН, однак з умовою для нових членів, - WP Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається розширити Раду Безпеки ООН, та додати до неї шість нових постійних членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як пише видання, представник президента Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже веде перемовини з іншими дипломатами щодо розширення Радбезу. Про нього планують оголосити перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку вже цієї осені.

США планують включити шість нових постійних членів, однак вони не матимуть права вето. Таким чином Байден хоче збільшити вплив країн, що розвиваються. Президент США наполягає на реформах, попри небажання авторитетних держав поступитися своїм традиційним впливом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проведе вибори до складу Ради Безпеки.

Головування у Радбезі ООН із 1 червня перейняли у Швейцарії Об'єднані Арабські Емірати. Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що Рада безпеки ООН потребує реформування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Джозеф Байден
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 12 червня
Ситуація на фронті сьогодні 12 червня
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни