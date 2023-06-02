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ОАЭ приняли у Швейцарии председательство в Совбезе ООН

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Пятница 02 июня 2023 02:30
ОАЭ приняли у Швейцарии председательство в Совбезе ООН Фото: ОАЭ приняли у Швейцарии председательство в Совбезе ООН (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Объединенные Арабские Эмираты с июня приняли у Швейцарии председательство в Совете Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совбеза ООН и Укринформ.

Отметим, что постоянная представительница ОАЭ при ООН Лана Нуссейбе, представляя журналистам программу работы Совбеза в этом месяце, не упомянула о российской агрессии против Украины.

"Вопросов по Украине в графике на этот месяц не предусмотрено, но, думаю, члену Совбеза будут инициировать их", - заявила она, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, в повестку дня Совета Безопасности в июне внесен вопрос по ситуации в ЦАР, Ливии, Демократической Республике Конго, Судане, Афганистане, Сомали, Сирии. Среди важных направлений работы она также выделила проблему влияния изменения климата, а также борьбу с языком ненависти.

В секретариате Совета Безопасности также сообщили, что в июне он может провести одно или несколько заседаний, посвященных ситуации в Украине, в зависимости от развития событий.

Председательство в Совете Безопасности ООН меняется ежемесячно между его членами. В мае председательствовала Швейцария, в июле по графику – Британия.

Планы реформы Совбеза ООН

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил, что Совбез ООН нуждается в реформировании, чтобы соответствовать реалиям этого времени.

Совет Безопасности ООН подвергся критике после того, как Россия взяла на себя главенство в этом органе, несмотря на то, что 141 страна осудила ее агрессию против Украины.

При этом еще в декабре прошлого года Украина начала кампанию по лишению России статуса постоянного члена Совета безопасности и исключению ее из ООН на основании того, что Россия не проходила процедуры вступления в ООН и просто узурпировала полномочия исчезнувшего СССР.

Больше о проблемах ООН можно прочитать в материале РБК-Украина "Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций".

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ООН Объединенные Арабские Эмираты
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