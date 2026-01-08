ua en ru
Трамп объявил о росте военного бюджета США до 1,5 трлн долларов

США, Четверг 08 января 2026 02:50
UA EN RU
Трамп объявил о росте военного бюджета США до 1,5 трлн долларов Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США объявили о значительном увеличении военного бюджета на 2027 год, что станет крупнейшей за последнее десятилетие корректировкой расходов на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Сообщается, что решение направлено на усиление обороноспособности страны и создание современных вооруженных сил.

Президент США опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о решении повысить военный бюджет на 2027-й с 1 триллиона долларов до 1,5 триллиона.

В заявлении отмечается: "После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я решил, что, для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн"

Цели и приоритеты

По словам президента, дополнительные средства позволят построить так называемую "армию мечты" и обеспечить защиту США от любых угроз.

Трамп подчеркнул, что увеличение расходов направлено на укрепление национальной безопасности и поддержание глобального лидерства Америки: "Это позволит Америке построить 'армию мечты', а также обеспечить безопасность и защиту для США 'независимо от врага'"

Источники финансирования

Президент США отметил, что рост бюджета стал возможен благодаря пошлинам против других стран и высоким доходам, которые они приносят, что позволяет направлять значительные средства на оборону без ущерба для внутренних программ.

Напоминаем, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что "хорошие отношения" между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным сохранятся, несмотря на захват российских танкеров.

Отметим, что после успешной операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп вновь обратил внимание на Гренландию, на этот раз демонстрируя намерение включить остров в состав США, что, по мнению экспертов, может иметь серьезные последствия для мировой безопасности и интересов Украины.

