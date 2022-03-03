США планують ввести нові великі санкції: націлилися на еліту і друзів Путіна

У Білому домі анонсували нові великі санкції, які планують ввести в четвер, 3 березня. Вони торкнуться російської еліти і їх членів сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий Дім.

"Сьогодні Сполучені Штати в координації з союзниками та партнерами націлилися на додаткову російську еліту і членів сім'ї, які продовжують підтримувати президента Путіна, попри на його жорстоке вторгнення в Україну. Ці особи будуть відрізані від фінансової системи США, їх активи в Сполучених Штатах будуть заморожені, а їх власність буде заблокована для використання", - йдеться в повідомленні.

Першим в Білому домі називають Алішера Усманова - це один з найбагатших людей Росії та близький союзник Путіна. Його майно в США буде заблоковано. Санкції торкнуться також яхти та приватного літака, одного з найбільших у РФ.

Далі санкції накладуть на Дмитра Пєскова, прессекретара Путіна. Як назвали його в Білому домі - головного постачальника путінської пропаганди.

Микола Токарєв (його дружина Галина, дочка Майя і дві його компанії з продажу елітної нерухомості)

Борис Ротенберг (його дружина Карина і сини Роман і Борис)

Аркадій Ротенберг (його сини Павло та ігор і дочка Лілія)

Сергій Чемезов (його дружина Катерина, син Станіслав і падчерка Анастасія)

Ігор Шувалов (його п'ять компаній, його дружина Ольга, його син Євген і його компанія і літак, і його дочка Марія і її компанія)

Євген Пригожин (три компанії, дружина Поліна, дочка любов і син Павло),

Візові обмеження будуть введені відносно 19 російських олігархів, 47 членів їх сімей і близьких партнерів. Це початкові санкції, за якими можуть послідувати більш жорсткі.

Ще санкції торкнуться семи організацій: Фонд стратегічної культури SDN і пов'язані з ним видання "Одна Батьківщина", "Ритм Євразії" і журнал "Камертон", Південний фронт, SDN ІнфоРос, Новий Східний огляд, Східний огляд, Об'єднаний світ Інтернешнл.

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