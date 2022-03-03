США планируют ввести новые обширные санкции: нацелились на элиту и друзей Путина
В Белом Доме анонсировали новые обширные санкции, которые планируют ввести в четверг, 3 марта. Они коснутся российской элиты и их членов семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый Дом.
"Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами нацелились на дополнительную российскую элиту и членов семьи, которые продолжают поддерживать президента Путина, несмотря на его жестокое вторжение в Украину. Эти лица будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования", - говорится в сообщении.
Первым в Белом Доме называют Алишера Усманова – это один из самых богатых людей России и близкий союзник Путина. Его имущество в США будет заблокировано. Санкции коснутся также яхты и частного самолета, одного из самых крупнейших в РФ.
Далее санкции наложат на Дмитрий Пескова, пресс-секретаря Путина. Как назвали его в Белом Доме – главного поставщика путинской пропаганды.
- Николай Токарев (его жена Галина, дочь Майя и две его компании по продаже элитной недвижимости)
- Борис Ротенберг (его жена Карина и сыновья Роман и Борис)
- Аркадий Ротенберг (Его сыновья Павел и Игорь и дочь Лилия)
- Сергей Чемезов (Его жена Екатерина, сын Станислав и падчерица Анастасия)
- Игорь Шувалов (Его пять компаний, его жена Ольга, его сын Евгений и его компания и самолет, и его дочь Мария и ее компания)
- Евгений Пригожин (три компании, жена Полина, дочь Любовь и сын Павел),
Визовые ограничения будут введены в отношении 19 российских олигархов, 47 членов их семей и близких партнеров. Это первоначальные санкции, за которыми могут последовать более жесткие.
Еще санкции коснутся семи организаций: Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания "Одна Родина", "Ритм Евразии" и журнал "Камертон", Южный фронт, SDN ИнфоРос, Новое восточное обозрение, Восточное обозрение, Объединенный мир интернэшнл.
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Напомним, ранее мы писали о том, что в США рассмотрят санкции против всех госкомпаний России, включая "Газпром".
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