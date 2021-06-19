США планують скоротити військову присутність на Близькому Сході, - WSJ

США планують вивести з Близького Сходу вісім батарей зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного атмосферного перехоплення ракет середньої дальності (THAAD) і сотні військовослужбовців, які підтримують ці системи.

За даними WSJ, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про це рішення наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бен Сальману 2 червня.

Джерела видання зазначили, що рішення США може бути пов'язане зі зниженням ризику ескалації бойових дій з Іраном на тлі переговорів щодо ядерної угоди. Крім того, WSJ пише, що Росія і Китай, які розширюють свій військовий і економічний вплив на Близькому Сході, можуть розцінити виведення військ як можливість посилити свої позиції.