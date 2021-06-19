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США планируют сократить военное присутствие на Ближнем Востоке, - WSJ

Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США Джо Байдена решила сократить число американских противоракетных систем на Ближнем Востоке. Военное присутствие США будет сокращено в Ираке, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

США планируют вывести с Ближнего Востока восемь батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и сотни военнослужащих, которые поддерживают эти системы.

По данным WSJ, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об этом решении наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману 2 июня.

Источники издания отметили, что решение США может быть связано со снижением риска эскалации боевых действий с Ираном на фоне переговоров по ядерной сделке. Кроме того, WSJ пишет, что Россия и Китай, которые расширяют свое военное и экономическое влияние на Ближнем Востоке, могут расценить вывод войск как возможность усилить свои позиции.

Напомним, после вывода из Афганистана иностранного контингента армия страны готовится к атакам талибов. Они окружают позиции силовиков и вторгаются на территории, контролируемые правительством.

Отметим, союзники США в Европе просили отложить отвод американских войск из Афганистана. Им нужно больше времени и поддержки для ухода.

Как сообщало РБК-Украина, есть риск, что Афганистан станет убежищем для террористов после отвода войск НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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