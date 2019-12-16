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У Великобританії назвали амбітної торговельну угоду зі США

Новини » В світі     16.12.2019 - 18:27
У Великобританії назвали амбітної торговельну угоду зі США
Фото: Борис Джонасон (flickr.com/nato)

Джонсон і Трамп обговорили можливу торговельну угоду

Уряд Великобританії вважає амбітної торговельну угоду зі Сполученими Штатами про вільну торгівлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в понеділок, 16 грудня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якого сторони обговорили можливу торговельну угоду.

"Вони (Джонсон і Трамп - ред.) обговорили величезну важливість відносин між Великобританією та США та висловили сподівання на продовження тісного співробітництва з таких питань, як безпека і торгівля, включаючи переговори щодо амбіційній угоді про вільну торгівлю", - йдеться в заяві прес-служби прем'єр-міністра Великобританії.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що перемога Консервативної партії Джонсона на британських виборах дозволить США та Великобританії укласти нову торговельну угоду. При цьому Трамп назвав угоду з США більш вигідною для Британії, ніж угоду з Європейським союзом.

Також РБК-Україна писало, що Європейська рада доручила Єврокомісії уявити мандат на ведення переговорів з Великобританією після виходу країни зі складу Євросоюзу. В ЄС готові приступити до переговорів з Великобританією відразу ж після схвалення Brexit британським парламентом.

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