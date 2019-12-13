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США може підписати велику торгову угоду з Британією

Новини » В світі     13.12.2019 - 08:59
США може підписати велику торгову угоду з Британією
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Для Великобританії угода з США буде більш вигідною, ніж з ЄС

Президент США Дональд Трамп заявив, що перемога Консервативної партії Великобританії на парламентських виборах дозволить сторонам укласти нову торговельну угоду. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Американський президент привітав прем'єр-міністра Бориса Джонсона з перемогою на виборах, а також заявив, що угода з США для Великобританії буде більш вигідною ніж з Європейським союзом.

"Вітаю Бориса Джонсона з чудовою перемогою. Великобританія і США тепер вільно зможуть укласти значну нову торговельну угоду після Brexit (вихід Британії з ЄС - ред.). Потенціал цієї угоди буде набагато вище, а вигоди від неї більше, ніж у випадку угоди з ЄС", - написав Трамп.

США може підписати велику торгову угоду з Британією

Нагадаємо, 12 грудня пройшли парламентські вибори у Великобританії. За даними екзит-полів Консервативна партія, очолювана Джонсоном, перемагає на виборах. Консерватори можуть отримати 368 крісел 650-місцевому парламенті.

Як зазначив Джонсон, згідно з результатами його уряд, отримало мандат на виконання Brexit. При цьому він готовий приступити до виконання плану по виходу країни з ЄС вже сьогодні, якщо результати екзит-полів підтвердяться.

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