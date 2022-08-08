США не планують постачати Україні винищувачі F-16 найближчим часом, - Пентагон

"Не є незбагненним те, що в майбутньому західні літаки могли б стати частиною допомоги. Однак остаточний аналіз цього питання не був завершений", - заявив Каль.

Каль також підкреслив, що зараз США зосереджені на тому, щоб поставляти Україні тільки те озброєння, "яке є доречним в поточних бойових діях".

"Ми концентруємо увагу на цих речах, а не на тому, що може бути поставлено через рік, два, три роки і так далі", - додав Каль, відповідаючи на питання про передачу винищувачів F-16.