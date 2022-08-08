США не планують постачати Україні винищувачі F-16 найближчим часом, - Пентагон

США поки не завершили обговорення щодо постачання українським військовим винищувачів F-16 і не планують передавати їх найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони США з політичних питань Коліна Каля в ході брифінгу.
"Не є незбагненним те, що в майбутньому західні літаки могли б стати частиною допомоги. Однак остаточний аналіз цього питання не був завершений", - заявив Каль.
Каль також підкреслив, що зараз США зосереджені на тому, щоб поставляти Україні тільки те озброєння, "яке є доречним в поточних бойових діях".
"Ми концентруємо увагу на цих речах, а не на тому, що може бути поставлено через рік, два, три роки і так далі", - додав Каль, відповідаючи на питання про передачу винищувачів F-16.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна буде здатна приймати американські винищувачі F-16, але спочатку необхідно дообладнати аеродроми.
Також ми писали, що у Конгресі США запропонували виділити 100 млн доларів, які підуть на навчання українських пілотів управлінню американськими винищувачами, зокрема, F-15 і F-16.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.