UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшее время, - Пентагон

Фото: США не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшее время (flickr by Jonathan Chen)
Автор: Иван Носальский

США пока не завершили обсуждения по поставкам украинским военным истребителей F-16 и не планируют передавать их в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля в ходе брифинга.

"Не является непостижимым то, что в будущем западные самолеты могли бы стать частью помощи. Однако окончательный анализ этого вопроса не был завершен", - заявил Каль.

Каль также подчеркнул, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы поставлять Украине только то вооружение, "которое уместно в текущих боевых действиях".

"Мы концентрируем внимание на этих вещах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее", - добавил Каль, отвечая на вопрос о передаче истребителей F-16.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет способна принимать американские истребители F-16, но сначала необходимо дооборудовать аэродромы.

Также мы писали, что в Конгрессе США предложили выделить 100 млн долларов, которые пойдут на обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями, в частности, F-15 и F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеВоенная помощьВойна России против УкраиныПентагон