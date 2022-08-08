США не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшее время, - Пентагон

"Не является непостижимым то, что в будущем западные самолеты могли бы стать частью помощи. Однако окончательный анализ этого вопроса не был завершен", - заявил Каль.

Каль также подчеркнул, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы поставлять Украине только то вооружение, "которое уместно в текущих боевых действиях".

"Мы концентрируем внимание на этих вещах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее", - добавил Каль, отвечая на вопрос о передаче истребителей F-16.