У США запропонували виділити круглу суму на навчання українських пілотів на F-16

У Конресі США пропонують виділити 100 млн доларів, які підуть на навчання українських пілотів на американських винищувачах, зокрема, F-15 і F-16.

"Палата представників прийняла законопроект про оборонну політику на суму 840 мільярдів доларів. Серед схвалених поправок було положення про виділення 100 мільйонів доларів на навчання військових пілотів України на американських літаках (зокрема, F-15 і F-16)", - повідомив він з посиланням на документ.

Що відомо про винищувач F-16?

Це багатофункціональний легкий військовий реактивний літак, який є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Він користується успіхом на міжнародному ринку і перебуває на озброєнні 25 країн, що робить його найбільш розповсюдженим бойовим літаком у світі. Вартість однієї одиниці F-16 (1975 рік) становить 4,5 млн доларів. При цьому модернізований F-16D Block 52 коштує на ринку близько 34 млн доларів.