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США планують перекинути до Польщі 2 тисячі військових

Новини » Політика     23.06.2020 - 18:46
США планують перекинути до Польщі 2 тисячі військових
Фото: американські військові (flickr.com/photos/socialextremely)

У Польщі розмістять 30 бойових літаків F-16, які раніше перебували в Німеччині

Сполучені Штати планують перемістити до Польщі 2 тисячі військовослужбовців. Також у Польщі розмістять 30 бойових літаків F-16 з Німеччини.

Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

За даними видання, у середу, 24 червня, під час візиту в США президента Польщі Анджея Дуди буде оголошено про збільшення американської присутності в Польщі.

Під час зустрічі Дуди з президентом США Дональдом Трампом буде підписана угода про умови перебування американських військовослужбовців на території Польщі.

Крім того, під час зустрічі буде заявлено про передачу Польщі п'яти американських транспортних літаків C-130 Hercules, які вже використовувалися американською армією. Також буде йти мова про готовність Польщі купити у Штатів бойові вертольоти Boeing AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.

Нагадаємо, Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

Пізніше у Польщі сподіваються, що частина солдатів, виведених з Німеччини, перекинуть до Польщі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиПольшавійськові
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