США планируют перебросить в Польшу 2 тысячи военных

Фото: американские военные (flickr.com/photos/socialextremely)

В Польше разместят 30 боевых самолетов F-16, которые ранее находились в Германии

Соединенные Штаты планируют переместить в Польшу 2 тысячи военнослужащих. Также в Польше разместят 30 боевых самолетов F-16 из Германии.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

По данным издания, в среду, 24 июня, во время визита в США президента Польши Анджея Дуды будет объявлено об увеличении американского присутствия в Польше.

Во время встречи Дуды с президентом США Дональдом Трампом будет подписано соглашение об условиях пребывания американских военнослужащих на территории Польши.

Кроме того, во время встречи будет заявлено о передаче Польше пяти американских транспортных самолетов C-130 Hercules, которые уже использовались американской армией. Также будет идти речь о готовности Польши купить у Штатов боевые вертолеты Boeing AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.

Напомним, Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

Позже в Польше надеются, что часть солдат, выведенных из Германии, перебросят в Польшу.

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Автор: РБК-Украина