США, Южная Корея и Япония начали совместные военные учения: КНДР грозит ответом

Понедельник 15 сентября 2025 07:30
США, Южная Корея и Япония начали совместные военные учения: КНДР грозит ответом Фото: начатые учения являются плановыми (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник США, Южная Корея и Япония начали первые совместные многопрофильные учения после того, как Дональд Трамп и Ли Чжэ Мен стали президентами. Однако КНДР считает их военной тренировкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пятидневные учения Freedom Edge проходят в международных водах у южнокорейского курортного острова Чеджудо. В них задействованы морские, воздушные и кибернетические силы трех стран.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что эти учения являются плановыми и направлены на улучшение взаимодействия трех стран в противодействии ядерной и ракетной угрозе со стороны Северной Кореи.

При этом СМИ в КНДР пишут, что северокорейские военные ответят на учения союзников "весьма четким и усиленным противодействием", если "игра мускулами" продолжится. Страна давно возмущалась, считая совместные учения репетицией войны.

В отдельном заявлении сестра Ким Чен Ына - Ким Йо Джон, заявила, что "безрассудная демонстрация силы" со стороны США, Японии и Южной Кореи около КНДР - неизбежно принесет "плохие результаты" союзникам.

Bloomberg напомнило, что в июне Южная Корея, США и Япония провели совместные авиаучения, а затем в августа Вашингтон и Сеул провели свои ежегодные крупномасштабные совместные военные учения.

Отметим, что месяцем ранее Северная Корея выступила с критикой в адрес совместных учений США и Южной Кореи. В Пхеньяне утверждали, что эти учения показали намерения Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и нацелиться на вражеские страны в регионе.

