ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Намерены "оккупировать": КНДР раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи

Вторник 26 августа 2025 04:45
UA EN RU
Намерены "оккупировать": КНДР раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи Фото: в КНДР заявили, что США и Южная Корея "заплатят высокую цену" за учения (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Северная Корея выступила с критикой в адрес совместных учений США и Южной Кореи. В Пхеньяне утверждают о якобы намерениях "оккупации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишут СМИ, КНДР заявила, что совместные военные учения США и Южной Кореи продемонстрировали намерение Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и нацелиться на вражеские страны в регионе.

"Если они продолжат учения, им, безусловно, придется столкнуться с неприятной ситуацией и заплатить за это высокую цену", - заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Корейской народной армии Ким Ен Бок.

При этом генерал армии не упомянул о встрече нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и лидера США Дональда Трампа, которая состоялась 25 августа в Белом доме.

Отметим, что совместные военные учения США и Южной Кореи начались 18 августа. Они должны длится 11 дней. Часть полевых тренировок перенесена на сентябрь. Одна из основных целей - сдерживание КНДР, а именно - показать военную готовность союзников противостоять в случае агрессии со стороны Северной Кореи.

Напомним, пару недель назад министр обороны КНДР Но Кван Чхоль заявлял, что совместные учения Южной Кореи и США представляют "серьезную угрозу" и могут якобы еще больше обострить нестабильную ситуацию на Корейском полуострове.

Говоря о Северной Корее, Трамп во время диалога с новым президентом Южной Кореи выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в этом году. Южнокорейский лидер в свою очередь выразил надежду, что президенту США удастся наладить отношения между Сеулом и Пхеньяном.

"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную страну в мире. Чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить Trump World (комплекс недвижимости - ред.) в Северной Корее. Чтобы я мог играть там в гольф, и чтобы вы действительно смогли сыграть роль миротворца мирового исторического значения", - сказал Ли.

Война между Северной и Южной Кореями

Отметим, что до 1945 года Корея была единой страной, но после поражения Японии во Второй мировой войне ее разделили по 38-й параллели: север заняли советские войска, юг - американские.

Предполагалось, что это временно, но в 1948 году на полуострове возникли два государства - КНДР и Республика Корея, каждое из которых считало себя единственной законной властью. Этот раскол и стал основой для начала Корейской войны в 1950 году.

Она началась 25 июня, когда Северная Корея (КНДР) напала на Южную Корею. Но через три года, 27 июля в 1953 году, было подписано Соглашение о перемирии в Панмунджоме, которое длится уже 72 года.

И хотя были случаи вооруженных провокаций, перестрелок на границе, захваты кораблей и т.д., все же действий таких масштабов, как в 50-ых годах прошлого столетия не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Корея КНДР Южная Корея
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы