США, Південна Корея і Японія почали спільні військові навчання: КНДР погрожує відповіддю

Понеділок 15 вересня 2025 07:30
США, Південна Корея і Японія почали спільні військові навчання: КНДР погрожує відповіддю Фото: розпочаті навчання є плановими (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок США, Південна Корея і Японія розпочали перші спільні багатопрофільні навчання після того, як Дональд Трамп і Лі Чже Мен стали президентами. Однак КНДР вважає їх військовим тренуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

П'ятиденні навчання Freedom Edge проходять у міжнародних водах біля південнокорейського курортного острова Чеджудо. У них задіяні морські, повітряні та кібернетичні сили трьох країн.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що ці навчання є плановими і спрямовані на поліпшення взаємодії трьох країн у протидії ядерній і ракетній загрозі з боку Північної Кореї.

Водночас ЗМІ в КНДР пишуть, що північнокорейські військові дадуть відповідь на навчання союзників "вельми чіткою і посиленою протидією", якщо "гра м'язами" продовжиться. Країна давно обурювалася, вважаючи спільні навчання репетицією війни.

В окремій заяві сестра Кім Чен Ина - Кім Йо Джон, заявила, що "нерозважлива демонстрація сили" з боку США, Японії та Південної Кореї щодо КНДР - неминуче принесе "погані результати" союзникам.

Bloomberg нагадало, що в червні Південна Корея, США і Японія провели спільні авіанавчання, а потім у серпні Вашингтон і Сеул провели свої щорічні великомасштабні спільні військові навчання.

Зазначимо, що місяцем раніше Північна Корея виступила з критикою на адресу спільних навчань США і Південної Кореї. У Пхеньяні стверджували, що ці навчання показали наміри Вашингтона "окупувати" Корейський півострів і націлитися на ворожі країни в регіоні.

Сполучені Штати Америки Японія КНДР Південна Корея Північна Корея
