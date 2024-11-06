В США подтвердили участие солдат КНДР в боях против Украины, - Reuters

Бои с солдатами КНДР

Напомним, еще вчера, 5 ноября, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о первом боестолкновении между украинскими защитниками и северокорейскими солдатами.

По его словам, такое столкновение означает, что Северная Корея официально участвует в войне против Украины.

Украинский министр подчеркивал, что пока что участие военных КНДР в боях не является систематическим.

При этом 4 ноября руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что северокорейские солдаты попали под обстрел украинских воинов в Курской области.

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