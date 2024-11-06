У США підтвердили участь солдатів КНДР у боях проти України, - Reuters

Бої із солдатами КНДР

Нагадаємо, ще вчора, 5 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про перше зіткнення між українськими захисниками та північнокорейськими солдатами.

За його словами, таке зіткнення означає, що Північна Корея офіційно бере участь у війні проти України.

Український міністр наголошував, що поки що участь військових КНДР у боях не є систематичною.

При цьому 4 листопада керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначав, що північнокорейські солдати потрапили під обстріл українських воїнів у Курській області.

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