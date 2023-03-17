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В Белом доме заверили, что и дальше будут оказывать помощь Украине "в исторических объемах"

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Пятница 17 марта 2023 06:18
В Белом доме заверили, что и дальше будут оказывать помощь Украине "в исторических объемах" Фото: США и дальше будет оказывать помощь Украине в "исторических объемах" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки будут и дальше обеспечивать помощь Украине в больших объемах.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим оказывать (Украине – ред.) исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу", - сказала она.

По словам Жан-Пьер, прилагать все усилия для помощи Украине важно не только для США, но и для партнеров по всему миру.

Напомним, сегодня стало известно о подготовке нового пакета военной помощи от США.

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