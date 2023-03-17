В Белом доме заверили, что и дальше будут оказывать помощь Украине "в исторических объемах"
Фото: США и дальше будет оказывать помощь Украине в "исторических объемах" (GettyImages)
Соединенные Штаты Америки будут и дальше обеспечивать помощь Украине в больших объемах.
Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжим оказывать (Украине – ред.) исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу", - сказала она.
По словам Жан-Пьер, прилагать все усилия для помощи Украине важно не только для США, но и для партнеров по всему миру.
Напомним, сегодня стало известно о подготовке нового пакета военной помощи от США.
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