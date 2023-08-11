Байден решил разморозить часть активов Ирана: в чем причина
Президент США Джо Байден разморозит 6 млрд долларов для Ирана. В обмен на это он планирует освободить из плена Тегерана пятерых американцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Байдена, о котором пишет Bild.
О чем идет речь
Пятерым американским заключенным позволят покинуть территорию Ирана, когда Тегеран получит доступ к шести миллиардам долларов.
Сейчас эта сумма, полученная от продажи иранской нефти, находится на закрытом банковском счете в Южной Корее - власти Ирана потеряли доступ к деньгам из-за жестких экономических санкций, введенных западными странами.
Что об этом говорят в США
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что иранское правительство сможет использовать эти деньги исключительно в "гуманитарных целях".
"В любом случае Иран не получит облегчения санкций", - подчеркнул Блинкен.
Иранские СМИ представили соглашение с США как победу консервативного правительства президента Ибрагима Раиси и назвали соглашение примером "честной дипломатии".
Что известно о пленных американцах
Заключенные, которые по условиям договора должны вернуться в США, - это Морад Тахбаз, Эмад Шарги, Сиамак Намази и еще двое американцев, пожелавших остаться неизвестными.
- Морада Тахбаза, например, задержали в 2018 году: вместе с коллегами он использовал камеры-ловушки для наблюдения за исчезающими птицами, однако иранские власти расценили это как шпионаж;
- Эмада Шарги также обвинили в шпионаже в 2018 году на въезде в Иран - его приговорили к 10 годам лишения свободы без суда и следствия;
- Сиамак Намази считается гражданином США, которого дольше всех удерживают в Иране: он находится за решеткой почти восемь лет за "связи с враждебным государством".
В четверг, 10 августа, заключенных перевели из тегеранской тюрьмы в отель. Ожидается, что через несколько недель им позволят сесть в самолет, который заберет их в США.
Отношения США с Ираном
Дипломатические отношения между странами были установлены в 1883 году, разорваны в 1980 году. В настоящее время правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном.
США регулярно выражали обеспокоенность иранской ядерной программой, поддержкой Ираном терроризма и нарушением этой страной прав человека. Также США обвиняют Иран в поставках вооружения России, которая использует его для ведения войны против Украины.
Недавно заместитель представитель Госдепартамента США Ведант Пател заявлял, что Иран является одной из главных опор для РФ в войне против Украины - пока военное партнерство между странами продолжает углубляться.
Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби говорил, что Соединенные Штаты Америки готовы ввести дополнительные экономические и другие санкции против Ирана из-за углубления военного взаимодействия с РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.